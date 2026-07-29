O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o País está preparado para lidar com os efeitos de um El Niño grave no segundo semestre deste ano. "Nunca estivemos tão preparados para lidar com uma possível adversidade que se apresenta pela natureza", declarou Lula nesta quarta-feira, 29, em reunião ministerial realizada no Palácio do Planalto para falar sobre o fenômeno climático.

"Se ele acontecer de forma grave, nós estamos preparados. Se não acontecer, valeu a intenção de se preparar para enfrentar alguma coisa grave. O que é duro é quando acontece alguma coisa que ninguém está preparado", afirmou Lula.

Na reunião, a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, anunciou o reforço orçamentário de R$ 1,335 bilhão para mitigar as consequências do fenômeno climático, como excesso de chuvas no Sul, seca e incêndios no Norte e Nordeste e atraso de chuvas no Centro-Oeste.

Desse total, R$ 998 milhões serão aplicados nas áreas de abastecimento de alimentos, segurança alimentar, saúde e monitoramento hidrológico. Outros R$ 337 milhões correspondem ao crédito extraordinário aberto pela Medida Provisória nº 1.367/2026 para ações de prevenção e combate a incêndios.

Segundo a estimativa de agências de meteorologia do mundo, há uma tendência de um El Niño "muito forte" para o segundo semestre deste ano. A classificação é usada quando a alta da temperatura das águas superficiais do Oceano Pacífico aumenta mais de 2ºC, causando diversos efeitos no clima global.

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