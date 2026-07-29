A fabricante de alimentos Mondelez International, dos Estados Unidos, obteve lucro líquido de US$ 1,548 bilhão no segundo trimestre deste ano, informou a companhia na terça-feira, 28, depois do fechamento do mercado. O resultado representa aumento de 141,5% ante igual período de 2025, quando a companhia lucrou US$ 641 milhões. O lucro por ação passou de US$ 0,49 para US$ 1,20. Em termos ajustados, o lucro diminuiu 2,7% considerando câmbio constante, para US$ 0,73 por ação.

A receita líquida cresceu 4,13%, para US$ 9,355 bilhões. Analistas consultados pela FactSet esperavam lucro ajustado de US$ 0,68 por ação e receita de US$ 9,21 bilhões.

Em comunicado, a companhia disse que o aumento da receita líquida foi impulsionado pelo crescimento da receita orgânica e pelo câmbio favorável.

As vendas orgânicas globais aumentaram 2,2% no segundo trimestre, refletindo principalmente preços mais altos e um volume/mix favorável, disse a companhia. Essas vendas subiram 3,4% na América do Norte, 8,4% na América Latina e 7,1% na região Ásia, Oriente Médio e África. Na Europa, recuaram 3,5%.

Para 2026, a companhia espera que a receita orgânica cresça pelo menos 2%. Já o lucro por ação ajustado deve ficar estável ou aumentar até 5%, considerando câmbio constante. A projeção de geração de caixa livre é de aproximadamente US$ 3 bilhões.

*Com informações da Dow Jones Newswires.