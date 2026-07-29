A Hermès registrou receita de 4,09 bilhões de euros no trimestre encerrado em junho, uma alta orgânica de 6,7% na comparação anual, acelerando ante o avanço de 5,6% no primeiro trimestre.

A companhia francesa disse que o desempenho foi impulsionado por crescimento em todas as regiões, com exceção do Oriente Médio, afetado por conflitos. Na Ásia-Pacífico (exclui o Japão e inclui a China), porém, a receita avançou apenas 2,5% em relação a um ano antes, praticamente no mesmo ritmo dos primeiros meses de 2026.

Para analistas do Citi, os números não trouxeram sinais convincentes de retomada na China, um mercado-chave para o setor.

O setor de luxo vinha apostando em uma melhora em 2026 após anos de fraqueza na demanda por acessórios e alta-costura, especialmente na China. A LVMH, referência do segmento, também indicou pouca evolução no mercado chinês em relação ao trimestre anterior.

Além do cenário econômico desafiador na China, grupos europeus enfrentam concorrência crescente de marcas locais. A Bernstein observou antes dos resultados que fabricantes chineses de artigos de couro vêm ocupando o espaço entre o luxo tradicional e a moda de massa, pressionando a participação de mercado das marcas europeias.

A Hermès afirmou que mantém a meta de crescimento de vendas a câmbio constante no médio prazo, apesar do ambiente econômico e geopolítico adverso.

*Com informações da Dow Jones Newswires

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.