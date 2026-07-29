A Kering, dona da Gucci, divulgou receita de 3,65 bilhões de euros no segundo trimestre, alta de 1% na comparação anual em números reportados, de acordo com balanço divulgado na terça-feira, 28. Desconsiderando efeitos de câmbio e mudanças de portfólio, a receita avançou 2%. O resultado ficou ligeiramente acima do consenso de 3,63 bilhões de euros, segundo estimativas compiladas pela Visible Alpha.

A Gucci registrou vendas de 1,41 bilhão de euros, queda orgânica de 2% em relação a um ano antes. Mesmo ainda em retração, o desempenho foi melhor do que o recuo de 5% projetado por analistas. A Kering também informou que as vendas em lojas próprias da Gucci permaneceram negativas, mas melhoraram 7 pontos porcentuais em relação aos três meses anteriores, sinalizando a aceleração sequencial mais forte em vários trimestres.

Para o RBC Capital Markets, os números indicam progresso na recuperação da principal marca do grupo. A Bernstein avaliou que a Gucci parece estar no caminho certo e espera aceleração do crescimento no segundo semestre, com a chegada de novos produtos às lojas.

Mais cedo neste ano, a Kering anunciou iniciativas para recuperar a atratividade de suas marcas, especialmente a Gucci, sob a liderança de Luca de Meo, que assumiu o comando do grupo em setembro de 2025.

*Com informações da Dow Jones Newswires.

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