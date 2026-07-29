O Intesa Sanpaolo registrou lucro líquido de 2,79 bilhões de euros no segundo trimestre de 2026, alta de 7,4% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado foi acima do esperado por analistas consultados pelo Wall Street Journal, de 2,55 bilhões de euros. O banco italiano também elevou sua projeção de lucro líquido para 2026 para mais de 10 bilhões de euros, ante expectativa anterior de cerca de 9 bilhões de euros.

A receita operacional somou 7,38 bilhões de euros, avanço de 5,4% na comparação anual e acima da expectativa de analistas da FactSet, de 6,97 bilhões de euros, impulsionada pelo crescimento da receita líquida de juros, das comissões e da área de seguros. As despesas operacionais recuaram 0,7%, para 2,65 bilhões de euros, elevando a margem operacional em 9,2%, para 4,73 bilhões de euros.

O banco informou que a receita líquida de juros cresceu 1,2%, para 3,84 bilhões de euros, enquanto a receita com tarifas e comissões avançou 6,7%, para 2,62 bilhões de euros. Os ganhos com ativos e passivos financeiros a valor justo subiram para 400 milhões de euros.

A qualidade dos ativos permaneceu sólida, com provisões líquidas para empréstimos de 258 milhões de euros, incluindo recuperações relacionadas às exposições na Rússia e na Ucrânia. O banco reiterou que sua exposição à Rússia segue próxima de zero e destacou índice de capital principal (CET1) de 13,1%, acima das exigências regulatórias, apesar de ter caído marginalmente ante o fim de 2025 (13,2%). As provisões e perdas em outros ativos aumentaram no semestre (+73,8%), passando de 107 milhões para 186 milhões de euros.

Além de elevar a projeção de lucro para o ano, o Intesa Sanpaolo reafirmou a política de distribuir 95% do lucro de 2026 aos acionistas, sendo 75% via dividendos e 20% por recompra de ações.