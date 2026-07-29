O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quarta-feira, 29, que está trabalhando para que, em breve, o Tribunal de Contas da União (TCU) possa apresentar as alíquotas da reforma tributária. Ele concede entrevista a Rádio Capital de Mato Grosso do Sul.

Segundo Durigan, ainda há incertezas a respeito da reforma, mas que são naturais do processo de crescimento do Brasil e que, em 2027, iniciará a transição para as novas regras como o previsto.

"Então, tem algumas incertezas que fazem parte do processo de crescimento do País, como dores de crescimento de uma criança", afirmou.

"Eu acho que é um grande avanço. Não vai ser difícil para as pessoas. E vai diminuir a sonegação e ampliar a base de formalização que é importante para a economia do País", completou o ministro.