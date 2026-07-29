A Telefónica elevou a projeção para o ano de uma métrica-chave de geração de caixa, após voltar ao lucro líquido no segundo trimestre, apoiada pelo crescimento na Espanha e no Brasil.

A operadora espanhola informou nesta quarta-feira (29) que registrou lucro líquido de 73 milhões de euros no segundo trimestre, ante prejuízo de 51 milhões de euros no mesmo período do ano passado.

Desconsiderando efeitos de desinvestimentos, o lucro líquido de operações continuadas foi de 87 milhões de euros, abaixo dos 262 milhões de euros de um ano antes. A empresa também reconheceu uma provisão de 265 milhões de euros para cobrir a reestruturação de seus negócios na Alemanha.

O Ebitda ajustado, uma das métricas preferidas da companhia, avançou 6,4% a câmbio real (ou 2,7% a câmbio constante), para 2,93 bilhões de euros. A margem de Ebitda subiu para 35,5%, de 34,4% no mesmo período do ano anterior.

A receita cresceu para 8,265 bilhões de euros, ante 8,021 bilhões de euros, impulsionada pela aceleração do crescimento em seus principais mercados, Espanha e Brasil.

Segundo consenso compilado pela empresa, analistas projetavam Ebitda ajustado de 2,89 bilhões de euros e receita de 8,22 bilhões de euros.

Com base no forte ritmo dos negócios e na melhora da alavancagem operacional, a Telefónica elevou a projeção anual para o fluxo de caixa operacional ajustado após arrendamentos para acima de 3%, ante a estimativa anterior de acima de 2%.

*Com informações da Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.