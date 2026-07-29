As bolsas europeias recuam na manhã desta quarta-feira, 29, com o petróleo voltando a subir após os últimos desdobramentos do conflito no Oriente Médio, enquanto investidores seguem avaliando balanços de grandes empresas da região.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,33%, a 644,77 pontos.

No começo da manhã, o petróleo Brent avançava mais de 3,5%, interrompendo três sessões consecutivas de queda, após ataques conjuntos dos Estados Unidos e da Arábia Saudita no Iraque elevarem o risco de escalada do conflito entre Washington e Irã.

Na temporada de balanços, a Telefónica caía 2% em Madri, apesar de a operadora espanhola ter elevado seu guidance de geração de caixa após voltar ao lucro. Já o Deutsche Bank subia 3,2% em Frankfurt, após o banco alemão anunciar nova recompra de ações na esteira de resultados acima do esperado.

Entre setores, o subíndice europeu de viagem e lazer recuava 1,10%. Em contrapartida, o segmento de petróleo e gás avançava 1,4%, dando alguma sustentação ao mercado britânico, que tem forte peso de petrolíferas.

Investidores na Europa também aguardam a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed), em busca de sinais sobre a trajetória dos juros nos EUA. A expectativa predominante é de manutenção das taxas, mas o mercado monitora eventuais indicações sobre os próximos passos, incluindo setembro.

Às 6h45 (de Brasília), a Bolsa de Londres oscilava em torno da estabilidade, enquanto a de Paris caía 0,69% e a de Frankfurt recuava 0,32%. As de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 0,13%, 1,48% e 0,65%, respectivamente.