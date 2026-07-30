Entre os bairros com maior impacto estão Campo Grande, Bangu, Anchieta, Tijuca, Catumbi, Jacarepaguá, Santa Cruz e Recreio, informou a empresa.

Cerca de 320 mil clientes da Light, fornecedora de energia para a capital do Rio de Janeiro, estão sem o serviço por causa do vendaval que começou a atingir a cidade por volta das 16h da quarta-feira (29).

A Light informou que ampliou o número de equipes operacionais nas ruas e mais de 2 mil funcionários estão mobilizados nas atividades. Para agilizar o atendimento e garantir a recomposição da rede com segurança o monitoramento do sistema elétrico foi intensificado.

O temporal provocou a queda de 220 árvores no município, alguns desses vegetais atingiram diretamente a rede elétrica da companhia, além do lançamento de outros objetos contra a fiação, ocasionando desligamentos e danos em diversas regiões da área de atuação da companhia, explicou.

Ainda conforme a distribuidora, em vários pontos, a intensidade dos impactos exige um trabalho complexo de reconstrução da rede elétrica. Isso inclui a substituição de postes danificados, reparos em estruturas comprometidas e a remoção de árvores que caíram ou permanecem apoiadas sobre a fiação.

As equipes da Light seguem trabalhando ininterruptamente na recuperação do sistema, concentrando esforços nas áreas mais afetadas para restabelecer o serviço o mais rápido possível.

A empresa recomendou que em caso de falta de energia ou situações de risco envolvendo a rede elétrica, os clientes devem entrar em contato pelos canais oficiais da companhia: Agência Virtural: agenciavirtual.light.com.br, WhatsApp: (21) 99981-6059, com auxílio da Lia, App Light Clientes que está disponível para Apple Store e Google Play, Call Center: 0800-021-0196 e Facebook: @lightclientes.

Impactos do vendaval

A jornalista Ana Letícia Ribeiro, mora no bairro da Glória, zona sul do Rio, bem na subida para o bairro de Santa Teresa e ficou sem o fornecimento de energia desde ontem, quando começou o vendaval na cidade. Quando saiu para trabalhar nesta quinta-feira (30) o serviço ainda não tinha sido restabelecido. Segundo Ana Letícia, o zelador do seu prédio contou que a energia lá só deve voltar às 14h.

Ele falou que o pessoal da Light passou por lá e tinha dito que a previsão era de que voltaria às duas da tarde , disse à Agência Brasil.

Ela disse que apesar do vendaval ter provocado várias quedas de árvores na Rua Santa Cristina, onde mora e não ter causado danos no prédio e nem no seu apartamento, teve que enfrentar dificuldades. Passei a madrugada no escuro e sem internet. Hoje faria home office e vim para o trabalho presencial. A sorte é que eu trabalho na Glória bem perto, mas não pude trabalhar de casa. Me trouxe um prejuízo neste sentido, disse.

Ana Letícia ainda vai avaliar se a queda da energia causou algum dano aos aparelhos eletrodomésticos da sua casa e se mostrou preocupada com um problema que já vinha enfrentando.

Na semana passada passei por uma questão séria de eletricidade no meu apartamento, então, estou com medo disso ter interferido neste problema que já venho enfrentando de curto circuito. Veio uma pessoa para ajustar e foi ajeitado, mas o problema maior, que é mais estrutural, ainda não foi resolvido, revelou, acrescentando que está nessa expectativa.

Na zona norte, a psicóloga Márcia Coelho, que mora no Andaraí, disse à Agência Brasil que ficou sem luz desde as 16h30 de ontem e só hoje quase 10h o serviço foi retomado. Quando chegou do trabalho enfrentou a escuridão na rua e não pôde usar o elevador. A falta de energia impediu o uso de eletrodomésticos e, por isso, não teve como esquentar a comida, além de ter que tomar banho frio.

No prédio onde mora, os impactos do vendaval atingiram ainda os vizinhos idosos que tiveram que subir escadas, sem contar, os doentes e acamados que não puderam se deslocar. Márcia teme ter perdido alimentos que estavam na geladeira e podem ter se estragado devido ao tempo sem energia.

A volta para casa também foi com transtornos. Trabalho na Ilha do Governador [zona norte] e peguei uma carona com uma colega até o centro da cidade. Quando chegou lá, o metrô e o trem estavam com os serviços interrompidos. Próximo à Central do Brasil [principal estação de trens] tinha muita gente nos pontos de ônibus que passavam muito cheios.

Tive que pegar um no sentido contrário para conseguir um outro mais vazio e ir para casa. Árvores caíram nas ruas, houve desvio de trânsito e muito engarrafamento. Saí da Ilha do Governador às cinco e meia da tarde e só consegui chegar em casa por volta de oito e maia da noite, relatou.

Também na zona norte, a profissional de educação física, Ana Carolina Vieira, está sem fornecimento de energia desde ontem às 16h20. Não voltou mais. Hoje já é dia 30, uma hora da tarde e a luz não voltou e nem sinal de que vai voltar. Os transtornos são absurdos. Comida na geladeira estragando, medicamento que precisa ficar refrigerado estragando, disse à reportagem.

Ana Carolina disse que entrou em contato com a Light e a resposta recebida é que devido à ventania, a empresa está trabalhando para restabelecer a energia elétrica.

A resposta é essa. Nem passa pela atendente. É uma gravação automática dizendo que a região enfrenta transtornos por conta do vendaval e, por isso, as equipes estão trabalhando, mas sem previsão de retorno e ficamos nisso, sem previsão de retorno, concluiu.

Saiba mais sobre a situação do tempo no Rio no Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil

Enel

Já a Enel, responsável pelo abastecimento das regiões metropolitana, serrana e dos lagos, norte, noroeste e sul fluminense e costa verde informou que normalizou até o início da manhã desta quinta-feira (30), o fornecimento para 83% dos clientes atingidos pelos efeitos dos fortes ventos. Ainda há mais de 100 mil sem o serviço.

A companhia mantém equipes mobilizadas para restabelecer o serviço aos 130 mil clientes ainda afetados, o equivalente a 4,2% do total atendido pela distribuidora no estado.

Segundo a fornecedora de energia, a região Sul fluminense foi a que registrou mais prejuízos, especialmente os municípios de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba, onde dezenas de árvores caíram sobre ruas e rodovias, danificando a rede elétrica e dificultando o acesso das equipes a diversos pontos de atendimento.

Conforme informou, desde o início do vendaval, a distribuidora realiza manobras remotas para agilizar o restabelecimento do serviço e triplicou o número de equipes em campo.

Os profissionais fazem a recomposição da rede elétrica e atuam na desobstrução de vias interrompidas pela queda de árvores. A companhia conta com reforço de veículos, equipamentos e técnicos para apoiar o atendimento às ocorrências relacionadas à queda de galhos e árvores, completou em nota.

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