A EcoRodovias reportou lucro líquido recorrente de R$ 52,9 milhões no segundo trimestre de 2026. A cifra representa uma queda de 74,1% ante igual intervalo do ano passado.

No release de resultados, a companhia afirma que, conforme previsto, os investimentos em ampliação da capacidade e melhorias das concessões rodoviárias, assim como o encerramento do contrato de concessão da Ecovias Sul, junto ao cenário de inflação persistente - medida pelo IPCA, reduziram o lucro líquido.

O Ebitda ajustado da companhia recuou 1,1% na comparação com o segundo trimestre de 2025, somando R$ 1,348 bilhão. A margem Ebitda ajustada recuou 1,5 ponto porcentual, para 73,4%.

Já a receita líquida ajustada registrou alta de 1%, atingindo R$ 1,836 bilhão. Para a comparação na mesma base, a receita líquida comparável, desconsiderando a Ecovias Sul, apresentou aumento de 9,8%.

A EcoRodovias encerrou o trimestre com uma alavancagem, medida por dívida líquida sobe Ebitda ajustado dos últimos 12 meses, em 4,1 vezes ante 3,9 vezes em junho de 2025. A dívida líquida da companhia subiu 18,9% contra ano, para R$ 23,4 bilhões.

O capex reportado pela companhia atingiu R$ 1,5 bilhão no trimestre, crescimento anual de 32%, com foco na entrega das obras de ampliação da capacidade e melhorias das concessões rodoviárias, segundo a empresa.

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