O diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental do Fundo Monetário Internacional (FMI), Nigel Chalk, se reuniu nesta quinta-feira, 30, com a presidente em exercício da Venezuela, Delcy Rodriguez, para discutir o impacto econômico dos terremotos recentes no país, assim como o Fundo poderia apoiar os esforços de recuperação e formas de aprofundar a cooperação técnica. Em postagem na conta oficial do FMI no X, o organismo completou que "nos solidarizamos com a Venezuela neste momento desafiador" junto de uma foto de Chalk e Rodriguez reunidos em Caracas.

Pelo lado da presidente, comunicado oficial apontou que ela se reuniu com representantes do FMI para dar "continuidade ao diálogo construtivo iniciado nos últimos meses". As conversas abordaram perspectivas macroeconômicas, prioridades de política econômica e assistência técnica para o Plano "Venezuela Renascida". "Altos funcionários do FMI e autoridades venezuelanas estiveram presentes, refletindo a progressiva normalização das relações entre a Venezuela e o FMI", concluiu.