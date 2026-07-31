A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +1,88%
Pontos: 177.158,86
Máxima de +1,88% : 177.159 pontos
Mínima estável: 173.885 pontos
Volume: R$ 22,78 bilhões
Variação em 2026: 9,95%
Variação no mês: 2,98%
Dow Jones: +1,19%
Pontos: 52.208,06
Nasdaq: +2,78%
Pontos: 25.122,18
Ibovespa Futuro: +2,29%
Pontos: 177.940
Máxima (pontos): 178.205
Mínima (pontos): 174.535
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 42,81
Variação: +2,37%
Petrobras PN
Preço: R$ 42,82
Variação: +1,95%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,41
Variação: +0,33%
Ambev ON
Preço: R$ 16,00
Variação: +0,63%
Petrobras ON
Preço: R$ 48,55
Variação: +2,19%
Vale PNA
Preço: R$ 75,98
Variação: +1,24%
MBRF SA ON
Preço: R$ 17,96
Variação: +7,80%
Vale ON
Preço: R$ 75,98
Variação: +1,24%
Itausa PN
Preço: R$ 13,81
Variação: +2,37%
Global 40
Cotação: 626,073 centavos de dólar
Variação: -1,21%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,0606
Venda: R$ 5,0611
Variação: -0,93%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,20
Venda: R$ 5,30
Variação: -0,51%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,0733
Venda: R$ 5,0739
Variação: -0,93%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,1800
Venda: R$ 5,2710
Variação: -0,58%
- Dólar Futuro (agosto)
Cotação: R$ 5,0665
Variação: -1,06%
- Euro
Compra: US$ 1,1522 (às 18h22)
Venda: US$ 1,1527 (às 18h22)
Variação: +0,01%
- Euro comercial
Compra: R$ 5,8350
Venda: R$ 5,8360
Variação: -0,22%
- Euro turismo
Compra: R$ 5,9900
Venda: R$ 6,0890
Variação: +0,31%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 13,97% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,15% ao ano.
- Over a 14,15%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.100,1 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +1,58%