A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +1,88%

Pontos: 177.158,86

Máxima de +1,88% : 177.159 pontos

Mínima estável: 173.885 pontos

Volume: R$ 22,78 bilhões

Variação em 2026: 9,95%

Variação no mês: 2,98%

Dow Jones: +1,19%

Pontos: 52.208,06

Nasdaq: +2,78%

Pontos: 25.122,18

Ibovespa Futuro: +2,29%

Pontos: 177.940

Máxima (pontos): 178.205

Mínima (pontos): 174.535

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 42,81

Variação: +2,37%

Petrobras PN

Preço: R$ 42,82

Variação: +1,95%

Bradesco PN

Preço: R$ 18,41

Variação: +0,33%

Ambev ON

Preço: R$ 16,00

Variação: +0,63%

Petrobras ON

Preço: R$ 48,55

Variação: +2,19%

Vale PNA

Preço: R$ 75,98

Variação: +1,24%

MBRF SA ON

Preço: R$ 17,96

Variação: +7,80%

Vale ON

Preço: R$ 75,98

Variação: +1,24%

Itausa PN

Preço: R$ 13,81

Variação: +2,37%

Global 40

Cotação: 626,073 centavos de dólar

Variação: -1,21%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,0606

Venda: R$ 5,0611

Variação: -0,93%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,20

Venda: R$ 5,30

Variação: -0,51%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,0733

Venda: R$ 5,0739

Variação: -0,93%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,1800

Venda: R$ 5,2710

Variação: -0,58%

- Dólar Futuro (agosto)

Cotação: R$ 5,0665

Variação: -1,06%

- Euro

Compra: US$ 1,1522 (às 18h22)

Venda: US$ 1,1527 (às 18h22)

Variação: +0,01%

- Euro comercial

Compra: R$ 5,8350

Venda: R$ 5,8360

Variação: -0,22%

- Euro turismo

Compra: R$ 5,9900

Venda: R$ 6,0890

Variação: +0,31%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 13,97% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,15% ao ano.

- Over a 14,15%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.100,1 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +1,58%


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se