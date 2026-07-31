O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, descartou qualquer chance de realizar este ano o leilão do Terminal de Conteiners 10 (Tecon 10), no Porto de Santos, afirmando que a previsão é de que pelo menos o edital do certame saia ainda em 2026, para que o leilão seja realizado no ano que vem.

"Em um processo como este, devemos ter um edital em 60 a 90 dias, mas provavelmente o leilão deve acontecer nos primeiros meses de 2027", disse Franca durante coletiva de imprensa no Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) sobre financiamentos para companhias aéreas.

A concessão do terminal tem enfrentado obstáculos por conta da elaboração das regras da venda, que envolvem o impasse regulatório sobre a concentração de mercado, a participação de grandes armadores e o risco de judicialização.