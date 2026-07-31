O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou nesta quinta-feira, 30, as condições de financiamento para minimizar o impacto da alta do petróleo para as companhias aéreas, diante de um conflito sem prazo para ser encerrado no Oriente Médio.

Segundo o presidente do banco, Aloizio Mercadante, R$ 8 bilhões estão aprovados para capital de giro dessas empresas, com taxa de 4% ao ano e 60 meses para pagar.

Outros R$ 5 bilhões serão disponibilizados para outras funções, como aquisição de querosene de aviação sustentável (SAF), com taxa de 6,5% ao ano; manutenção, aquisição de aeronaves, e pagamentos pré-entrega (PDP, na sigla em inglês) com taxas de 7,5% ao ano; e infraestrutura e equipamentos de apoio, com taxa de 7% ao ano.

Os prazos variam entre as categorias, mas no caso de aquisição de aeronaves o financiamento pode atingir até 144 meses.

"Os recursos vão apoiar as empresas que desempenham papel importante para a economia, contribuindo para a continuidade das operações e da oferta de transporte aéreo à população, para a manutenção de empregos e para mitigação da redução na malha ou descontinuidade de rotas", afirmou Mercadante. "São companhias que já foram fortemente impactadas pelos efeitos da pandemia e que agora enfrentam o aumento de custo no combustível de aviação devido à guerra no Oriente Médio."