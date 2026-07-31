O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, pediu nesta quinta-feira, 30, que o Senado vote o quanto antes o "Clarity Act", um projeto de lei federal que visa criar o primeiro marco regulatório abrangente para o mercado de criptomoedas.

Segundo Bessent, a Câmara dos Representantes aprovou há mais de um ano o "Clarity Act", mas a votação se encontra parada no Senado. "É decepcionante - mas não surpreendente - que os democratas do Senado estejam escolhendo a política na iminência de uma grande vitória para a liderança americana", escreveu no X.

"Nos dias que virão, o Líder John Thune colocará essa teoria à prova. Os democratas do Senado estarão do lado do excepcionalismo americano, ou optarão por ceder a liderança americana de uma indústria global?", questionou.

Bessent ainda criticou o fato de muitos democratas receberam milhões de dólares da indústria de criptomoedas, mas proclamarem que a "Clarity Act" carece de salvaguardas para os consumidores e fica aquém no combate ao financiamento ilícito.

O Senado dos Estados Unidos está programado para entrar em recesso em agosto e retornar em setembro de 2026, embora exista pressão política sobre possíveis adiamentos.