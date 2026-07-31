A Enel teve lucro líquido de 3,93 bilhões de euros no primeiro semestre de 2026, um aumento de 2,8% na comparação com igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 30.

O lucro ordinário por ação ficou em 0,40 euro, no topo da faixa projetada pela empresa, representando aumento de 5% ante o ganho de 0,38 euros no mesmo período de 2025.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ficou em 11,8 bilhões de euros. A receita aumentou ligeiramente, passando de 40,82 bilhões de euros para 40,92 bilhões de euros. A empresa informou que as vendas caíram na Itália devido a preços médios e volumes menores nos mercados atacadista e de preços indexados. No entanto, as vendas provenientes das atividades de distribuição e geração de eletricidade cresceram na Espanha e na América Latina.

Na véspera, a Enel SP informou que seu lucro líquido saltou de R$ 72,74 milhões no primeiro semestre de 2025 para R$ 214,63 milhões nos primeiros seis meses de 2026, uma alta que supera 100%.