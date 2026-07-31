O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu à equipe econômica, em especial ao ministro do Planejamento, Bruno Moretti, empenho para aprovar uma emenda constitucional alterando a reforma da Previdência em benefício de mulheres da Polícia Federal, das Polícias Civis, Militares e do Corpo de Bombeiros, entre outras categorias de segurança.

O pedido foi feito durante a sanção da lei que destina parte da arrecadação de bets para um fundo da Polícia Federal. O evento foi realizado no Palácio do Planalto. A imprensa não teve acesso. A transmissão foi feita pela equipe de Lula, mas houve problemas com o microfone. Ainda assim, pela captação do som ambiente, foi possível ouvir parte do discurso do presidente.

Lula disse que não faria um discurso, mas apenas entregaria o texto a Moretti. O presidente disse, em tom de brincadeira, que o ministro estava com o "coração sensível ao problema das mulheres".

"Não vou dar parabéns e não vou dar discurso. Só vou passar um texto que recebi da Associação Nacional das Mulheres da Polícia Federal, das Polícias Civis, Rodoviária Federal, Penal, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros, uma reivindicação de uma emenda constitucional que está no Congresso para corrigir, segundo elas, as distorções de que elas foram vítimas na reforma da Previdência feita em 2019. Todas as categorias tiveram uma diferenciação entre gênero, só a polícia (inaudível). É uma falta de cortesia dos caras que fizeram a reforma. Em todo o mundo do trabalho tem uma diferença", disse.

Lula não falou o número da PEC - ou, ao menos, não foi possível ouvir durante a transmissão de sua fala. Há, em tramitação na Câmara dos Deputados, uma proposta de autoria das deputadas petistas Maria do Rosário (RS), Erika Kokai (DF) e Adriana Accorsi (GO) para reduzir a idade de aposentadoria de mulheres que ocupem cargos "de agente penitenciário, agente socioeducativo ou de policial dos órgãos referidos".

O presidente da República disse, ainda, que "o pessoal da Fazenda e do Tesouro são muito duros na liberação do dinheiro", mas "é importante lembrar que esse projeto teve iniciativa do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento e Orçamento e do ministério (inaudível)".