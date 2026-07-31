O chefe do departamento de estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, disse nesta quinta-feira (30) que o endividamento das famílias tem se mantido estável e ao redor do pico da série histórica ao longo do ano. A taxa oscilou entre 49,9% e 49,8% de janeiro a maio.

Já o comprometimento de renda das famílias - que representa, grosso modo, a porcentagem de rendimento gasta com o serviço da dívida mensalmente - permanece crescendo e tocou o maior nível da série histórica em maio, com 28,5%.

"O comprometimento de renda das famílias tem algumas oscilações, mas tem uma trajetória de crescimento", disse Rocha, durante entrevista coletiva sobre as estatísticas monetárias e de crédito de junho, divulgadas pelo BC esta manhã.

Rocha destacou, ainda, que a política monetária tem afetado a economia conforme o esperado, com desaceleração no mercado de crédito.