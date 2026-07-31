O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, afirmou nesta quinta-feira, 30, que a partir de agosto o governo brasileiro irá iniciar conversa com representantes do governo dos Estados Unidos para tentar ampliar a lista de exceções de produtos taxados pelo País e também questionar os argumentos que embasam essas sobretaxações.

"No mês de agosto vamos voltar a falar, vamos voltar a procurá-los, ou eles vão voltar a nos procurar. A expectativa é essa. Não vamos parar de negociar. Se eles não nos procurarem, nós vamos (...) O que vamos falar, em primeiro momento, é a ampliação da lista de exceções e os méritos apontados por eles para taxação", disse a jornalistas nesta quinta no evento na Outlook Agro Brasil, na sede da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento (Apex Brasil), em Brasília (DF).

O ministro voltou a afirmar ainda que o governo brasileiro entende que as medidas adotadas pelos EUA contrariam compromissos assumidos no âmbito do comércio internacional. Segundo ele, as sobretaxas impostas por Washington não encontram respaldo nos acordos e tratados dos quais os norte-americanos são signatários. "Os Estados Unidos violam as regras de todos os tratados", afirmou.

Márcio Elias também ressaltou que o Brasil buscará uma solução negociada para o impasse, mas defendeu que as discussões avancem de forma célere para evitar prejuízos prolongados aos setores afetados. "Não podemos eternizar nossos prejuízos. Assim não vamos superar os danos."


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se