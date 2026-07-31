A Starbucks obteve lucro líquido de US$ 1,045 bilhão no terceiro trimestre de seu ano fiscal 2026, encerrado em 28 de junho, informou na quarta-feira, 29, a companhia, depois do fechamento do mercado. O resultado representa aumento de 87,2% ante igual período do ano fiscal anterior, quando a empresa lucrou US$ 558,3 milhões. O lucro por ação passou de US$ 0,49 para US$ 0,91.

Em termos ajustados, o lucro por ação aumentou 70%, para US$ 0,85. A receita líquida no terceiro trimestre fiscal diminuiu 1,4%, para US$ 9,323 bilhões. Analistas consultados pela FactSet esperavam lucro ajustado de US$ 0,66 por ação e vendas de US$ 9,17 bilhões.

As vendas globais no conceito mesmas lojas subiram 7,9% na comparação anual, refletindo um aumento de 4,2% no número de transações e de 3,5% no tíquete médio. Na América do Norte, as vendas mesmas lojas cresceram 8,1%. Nos EUA, esse aumento foi de 7,9%. No segmento internacional, essas vendas subiram 5,7%.

No terceiro trimestre fiscal, a Starbucks abriu 175 novas lojas, já descontados os fechamentos Ao fim do período, a Starbucks tinha 41.304 lojas globalmente, sendo 33% próprias e 67%, licenciadas. Os EUA eram responsáveis por 41% do portfólio global da companhia, com 16.933 lojas.

Para o ano fiscal de 2026, a companhia elevou a estimativa de lucro ajustado para um intervalo entre US$ 2,55 e US$ 2,65 por ação, ante uma faixa de US$ 2,25 a US$ 2,45 por ação anteriormente. A Starbucks também prevê um crescimento de quase 6% nas vendas mesmas lojas globais.