O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou nesta quinta-feira (30) que os dados de inflação medidos pelo índice de preços de gastos com consumo (PCE) reforçam a confiança no presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, e sinalizam que a política monetária está no caminho certo.

Em entrevista à Bloomberg TV, questionado se ainda confia em Warsh após a divulgação do PCE de junho, Hassett respondeu: "Claro". Segundo ele, o resultado tornou o trabalho do presidente do Fed "mais fácil" e Warsh "fará o que os dados indicam que ele deva fazer". Na quarta-feira, 29, o Fed manteve inalterada a taxa básica de juros na faixa de 3,5% a 3,75%.

Apesar da leitura mais benigna da inflação, Hassett ponderou que os mercados podem precisar de "mais algumas divulgações como a de hoje" antes de consolidarem expectativas sobre a trajetória da política monetária.

Ao ser perguntado se Warsh é mais inclinado a uma postura "hawkish" ou "dovish", Hassett evitou a classificação e afirmou que o dirigente do banco central é "um realista". O assessor também disse estar "muito otimista" de que a política do Fed "está seguindo na direção correta".

Mais cedo, o Departamento do Comércio informou que o PCE caiu 0,1% em junho ante maio, enquanto o núcleo do indicador avançou 0,1%, abaixo da expectativa de alta de 0,2%. Já na comparação anual, o PCE e seu núcleo registraram altas de 3,7% e 3,3%, respectivamente.

Hassett também minimizou preocupações com os mercados financeiros, afirmando que não vê os ativos em "território de bolha" por causa do avanço da inteligência artificial (IA).