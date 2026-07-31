O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou nesta quinta-feira (30) que os dados de inflação medidos pelo índice de preços de gastos com consumo (PCE) reforçam a confiança no presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, e sinalizam que a política monetária está no caminho certo.

Em entrevista à Bloomberg TV, questionado se ainda confia em Warsh após a divulgação do PCE de junho, Hassett respondeu: "Claro". Segundo ele, o resultado tornou o trabalho do presidente do Fed "mais fácil" e Warsh "fará o que os dados indicam que ele deva fazer". Na quarta-feira, 29, o Fed manteve inalterada a taxa básica de juros na faixa de 3,5% a 3,75%.

Apesar da leitura mais benigna da inflação, Hassett ponderou que os mercados podem precisar de "mais algumas divulgações como a de hoje" antes de consolidarem expectativas sobre a trajetória da política monetária.

Ao ser perguntado se Warsh é mais inclinado a uma postura "hawkish" ou "dovish", Hassett evitou a classificação e afirmou que o dirigente do banco central é "um realista". O assessor também disse estar "muito otimista" de que a política do Fed "está seguindo na direção correta".

Mais cedo, o Departamento do Comércio informou que o PCE caiu 0,1% em junho ante maio, enquanto o núcleo do indicador avançou 0,1%, abaixo da expectativa de alta de 0,2%. Já na comparação anual, o PCE e seu núcleo registraram altas de 3,7% e 3,3%, respectivamente.

Hassett também minimizou preocupações com os mercados financeiros, afirmando que não vê os ativos em "território de bolha" por causa do avanço da inteligência artificial (IA).


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se