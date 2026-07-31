A Mastercard registrou lucro de US$ 4,39 bilhões no segundo trimestre, ou US$ 4,97 por ação, acima dos US$ 3,70 bilhões, ou US$ 4,07 por ação, apurados em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 30.

Excluindo itens pontuais, o lucro ajustado por ação foi de US$ 5,04, superando a estimativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 4,77.

A receita avançou 14% no período, para US$ 9,28 bilhões, também acima da projeção da FactSet, de US$ 9,08 bilhões.

A empresa disse que o crescimento de sua rede de pagamentos e de serviços de valor agregado sustentou o desempenho. A receita da rede de pagamentos subiu 10%, favorecida pelo aumento do volume bruto em dólares e das transações internacionais.

Às 9h40 (de Brasília), o ação da Mastercard subia 2,7% no pré-mercado em Nova York

*Com informações da Dow Jones Newswires.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.