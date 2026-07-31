O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos caiu 0,1% em junho ante maio, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira (30) pelo Departamento do Comércio. Na comparação anual, o PCE avançou 3,7% em junho.

Analistas consultados pela FactSet previam queda mensal de 0,1% do PCE e alta anual de 3,7%.

O núcleo do PCE, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, avançou 0,1% em junho ante maio, segundo o Departamento do Comércio dos EUA. Na comparação anual, o núcleo do PCE teve alta de 3,3% em junho.

Analistas consultados pela FactSet previam acréscimo mensal de 0,2% do núcleo do PCE e avanço anual de 3,3%.

O PCE é a medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed).