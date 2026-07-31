O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) caiu 1,16% em julho, após ter recuado a 0,50% em junho, informou nesta quinta-feira, 30, a Fundação Getulio Vargas (FGV). A queda foi mais intensa do que a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava recuo de 1,03% no mês. As estimativas iam de -1,42% a -0,62%.

Houve, nesta leitura, recuo de 1,74% no Índice de Preços ao produtor Amplo (IPA-M), ante alta de -0,97% em junho. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) também registrou queda ante junho, de 0,47% para -0,01%.

Já o Índice Nacional de Custo da Construção desacelerou o ritmo de alta (0,85% para 0,62%), de acordo com a FGV.