O Ministério de Minas e Energia (MME) informou que a secretária nacional de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, Ana Paula Bittencourt, deixou o cargo, a pedido, nesta sexta-feira, 31. O motivo informado para a saída foram "compromissos e projetos pessoais".

Segundo relatos internos, ela havia acertado com o ministro Alexandre Silveira uma licença de capacitação para finalizar um mestrado.

A publicação oficializando a sua saída do MME foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Ana Paula deixou o posto após um ano e dois meses. Ele é servidora de carreira da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

"Em carta ao ministro Alexandre Silveira, a agora ex-secretária agradeceu a confiança, o diálogo permanente e a oportunidade de contribuir com a agenda estratégica do setor mineral brasileiro", disse o MME em nota.

A Pasta também reforçou a contribuição da ex-secretária para o Plano Nacional de Mineração 2050, a instalação do Conselho Nacional de Política Mineral (CNPM) e a regulamentação das debêntures voltadas ao financiamento do setor, dentre outros projetos.