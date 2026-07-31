A Chevron teve lucro líquido de US$ 12,07 bilhões no segundo trimestre de 2026, múltiplas vezes maior do que o ganho de US$ 2,49 bilhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 31. Com ajustes, a segunda maior petrolífera dos EUA registrou lucro por ação de US$ 6,06 entre abril e junho, acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 5,55.

A receita somou US$ 70,06 bilhões no trimestre, também acima do consenso da FactSet, de US$ 62,72 bilhões.

A companhia destacou ainda que a produção nos EUA atingiu nível recorde, enquanto a produção global cresceu 20% em relação ao mesmo período de 2025. Nas refinarias americanas, houve recorde de processamento de petróleo bruto, com taxa de utilização das unidades de 97%.

"Diante da incerteza geopolítica e da volatilidade dos mercados, as equipes da Chevron continuam focadas em fornecer com segurança a energia confiável de que o mundo precisa", disse o CEO Mike Wirth. "Nosso forte desempenho no segundo trimestre é resultado de investimentos disciplinados e de uma execução sólida, que impulsionaram a produção recorde de upstream nos EUA, o processamento recorde de petróleo bruto em nossas refinarias nos EUA e uma confiabilidade excepcional em ativos-chave", acrescentou.