O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, afirmou, nesta sexta-feira, 31, que a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) em 81,9% do PIB em junho foi o maior nível desde abril de 2021, quando o patamar chegou a 82,6%.

"A Dívida Bruta do Governo Geral no conceito do Banco Central chegou a 81,9% do PIB no mês de junho. Ela também tem uma trajetória de crescimento assim como a dívida líquida e nesse mês de junho em comparação com maio ela cresceu 0,9 ponto porcentual do PIB e foi o maior porcentual da série desde abril de 2021", afirmou Rocha.

O pico da série foi em dezembro de 2020 (87,6%), devido às medidas fiscais do início da pandemia de covid-19.

No nível mais baixo, em dezembro de 2013, a dívida bruta chegou a 51,5% do PIB.

Pelo conceito do Fundo Monetário Internacional (FMI), a DBGG subiu de 94,2% do PIB em maio para 95,8% no mês passado.

A DBGG que abrange o governo federal, os governos estaduais e municipais, excluindo o BC e as empresas estatais é uma das referências para avaliação, por parte das agências globais de classificação de risco, da capacidade de solvência do País. Na prática, quanto maior a dívida, maior o risco de calote por parte do Brasil.

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