A Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) aumentou de 81,0% em maio para 81,9% em junho, informou o Banco Central. Em valores nominais, passou de R$ 10,622 trilhões para R$ 10,809 trilhões.

O pico da série foi em dezembro de 2020 (87,6%), devido às medidas fiscais do início da pandemia de covid-19.

No nível mais baixo, em dezembro de 2013, a dívida bruta chegou a 51,5% do PIB.

Pelo conceito do Fundo Monetário Internacional (FMI), a DBGG subiu de 94,2% do PIB em maio para 95,8% no mês passado.

A DBGG que abrange o governo federal, os governos estaduais e municipais, excluindo o BC e as empresas estatais é uma das referências para avaliação, por parte das agências globais de classificação de risco, da capacidade de solvência do País. Na prática, quanto maior a dívida, maior o risco de calote por parte do Brasil.

DLSP

A Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) que leva em conta as reservas internacionais do Brasil aumentou de 67,9% do PIB em maio para 68,5% em junho. Em reais, atingiu R$ 9,034 trilhões.