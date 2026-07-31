A BP afirmou que colocou à venda sua operação no Mar do Norte do Reino Unido, o que pode abrir caminho para o fim da produção de petróleo no país após 60 anos. A petroleira britânica informou nesta sexta-feira, 31, que vai oferecer o negócio a potenciais compradores enquanto redireciona investimentos para projetos de maior retorno em outras regiões.

Os ativos incluem cinco polos de produção no Mar do Norte central e a oeste das Ilhas Shetland.

A venda faz parte de uma revisão do portfólio dentro de uma reorientação estratégica voltada a elevar lucros e retornos aos acionistas. A BP tem ficado atrás da concorrência e busca reduzir a distância aumentando os investimentos em seu principal negócio de petróleo e gás.

Ao mesmo tempo, a companhia busca conciliar o aumento dos investimentos em combustíveis fósseis com uma postura mais rigorosa de disciplina de capital.

A iniciativa é liderada pela nova CEO, Meg O'Neill, que afirmou que a BP está direcionando recursos para as oportunidades de maior valor e que a operação no Mar do Norte pode fazer mais sentido sob o controle de outra empresa.

A operação da BP no Mar do Norte emprega cerca de 1.100 pessoas. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado