O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da China caiu de 50,3 em junho para 49,2 em julho, informou nesta sexta-feira, 31, o Escritório Nacional de Estatísticas do país (NBS). O resultado veio abaixo da expectativa dos analistas ouvidos pela FactSet, de queda para 50. O indicador abaixo de 50 indica contração da atividade.

Ainda segundo o NBS, o PMI não manufatureiro, que cobre tanto a atividade de serviços quanto a de construção, recuou de 50,2 para 49,0 no período, ante projeção de 50.

Já o PMI composto cedeu para 49,3 em julho, bem abaixo dos 50,6 registrados no mês anterior.

*Com informações da Dow Jones Newswires