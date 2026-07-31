O presidente do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, sinalizou que o banco continuará a elevar as taxas de juros conforme a evolução das condições econômicas, de preços e financeiras. Segundo o dirigente, não é necessariamente preciso que as expectativas de inflação estejam totalmente ancoradas antes de um novo aperto, e a política monetária será conduzida para evitar que a instituição "fique atrás da curva".

Ueda afirmou, após a instituição anunciar a manutenção dos juros em 1% ao ano, que é importante estabilizar a inflação subjacente em torno de 2%, mas destacou que o risco de a inflação subjacente superar esse patamar é "grande demais para ser ignorado". É preciso ter mais cuidado do que antes com o risco de preços mais altos, mas as condições financeiras seguem acomodatícias, mesmo após o aumento da taxa de juros realizado em junho, segundo o presidente do BoJ.

Ueda disse também que o banco central japonês vai monitorar atentamente os impactos da guerra no Oriente Médio sobre o câmbio, a economia e os preços e prometeu examinar cuidadosamente o efeito da redução planejada do imposto sobre a venda de alimentos.

Ueda ressaltou que é importante que o governo assegure a confiança do mercado na sustentabilidade fiscal de longo prazo.

Iene

O presidente do Banco do BoJ também sinalizou nesta sexta-feira que a instituição poderá acelerar o ritmo de alta das taxas caso as condições financeiras estejam excessivamente acomodatícias.

Em meio a rumores de intervenção no iene, Ueda também destacou a relevância do câmbio para o cenário de preços. As taxas de câmbio são um dos fatores importantes que afetam os preços e, além disso, as flutuações cambiais podem influenciar os preços mais facilmente do que no passado, na visão do dirigente.

Ueda afirmou ainda que o risco de o Japão voltar à deflação diminuiu.

Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.