As bolsas europeias avançam na manhã desta sexta-feira, 31, impulsionadas por ações de tecnologia, enquanto investidores digerem os números mais recentes da inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro, que vieram em linha com as expectativas.

Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,64%, a 654,14 pontos.

O setor de tecnologia europeu subia 1,3%, acompanhando o desempenho de pares asiáticos. O índice sul-coreano Kospi deu um salto recorde de quase 18% hoje, em meio a um apetite renovado por ações de semicondutores.

A demanda por ações de tecnologia voltou a ganhar força após o balanço da Microsoft superar as expectativas, sugerindo que os investimentos massivos em inteligência artificial começam a se traduzir em lucro.

Entre ações europeias individuais do setor, destacavam-se a francesa Soitec (+5,5%), a alemã Infineon Technologies (+5,7%) e a holandesa ASML (+1,9%).

Na temporada de balanços, o NatWest saltava 3,9% em Londres, após o banco britânico elevar sua projeção anual na esteira de um lucro mais forte do que o esperado.

No âmbito macroeconômico, a taxa anual do CPI da zona do euro acelerou levemente em julho, para 2,9%, como esperado, afastando-se ainda mais da meta de inflação de 2% do Banco Central Europeu (BCE).

Às 6h58 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,49%, a de Paris avançava 0,84% e a de Frankfurt ganhava 0,70%. As de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,93%, 0,87% e 0,10%, respectivamente.