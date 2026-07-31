As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta sexta-feira, 31, com destaque para a Coreia do Sul, onde o mercado disparou quase 18%, acompanhando os ganhos de Wall Street. O movimento refletiu a recuperação de ações ligadas à inteligência artificial, após perdas recentes.

O índice sul-coreano Kospi abriu em forte alta e depois oscilou, encerrando o pregão em Seul com avanço de 17,91%, aos 6.595,45 pontos, o maior ganho diário de sua história. As ações da gigante de semicondutores Samsung Electronics avançaram 26,8%, enquanto a fabricante de chips de memória SK Hynix saltou 30%.

O Kospi havia acumulado perdas de mais de 17% nas três sessões anteriores, à medida que investidores se desfizeram de papéis de tecnologia em meio a temores de uma bolha de IA e ao aumento da concorrência de rivais chineses nas áreas de chips e computação avançada. O maior ganho diário anterior do índice, de quase 12%, ocorreu em outubro de 2008, durante a crise financeira global.

A virada ocorreu após a Microsoft divulgar, na quarta-feira, 29, lucro acima do esperado no último trimestre. As ações da empresa dispararam 15,5% em Nova York na quinta, 30. O balanço foi visto como sinal de que os gastos elevados com IA começam a se traduzir em lucro.

Em Tóquio, o Nikkei subiu 4,03%, para 64.362,02 pontos. O SoftBank Group, holding multinacional de investimentos e investidora da OpenAI, avançou 13,8%, enquanto a fabricante de equipamentos para semicondutores Tokyo Electron subiu 6,2%. Como esperado, o Banco do Japão (BoJ) manteve seu juro básico inalterado hoje, como fez o Federal Reserve (Fed) na quarta-feira e o Banco da Inglaterra (BoE) ontem.

"O mercado passou de jogar fora ações de IA para disputar as poucas que restaram, antes mesmo de a maioria dos traders terminar de escrever o obituário", afirmou Stephen Innes, da SPI Asset Management, em comentário.

Em Taiwan, o Taiex, também beneficiado pelo boom de IA, fechou em alta de 7,98%, a 43.119,75 pontos. A principal fabricante de chips do índice, a TSMC, saltou 9,98%.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,72%, aos 3.832,26 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 2,32%, aos 2.427,92 pontos. Já o Hang Seng ficou praticamente estável em Hong Kong, com ganho marginal de 0,01%, para 25.884,43 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana fechou levemente no azul, com alta de 0,10% do S&P/ASX 200 em Sydney, para 8.976,80 pontos.

*Com informações da Associated Press