Os sete países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) decidiram implementar um aumento na cota de produção de 188 mil barris por dia (bpd), em relação aos ajustes voluntários adicionais anunciados em abril de 2023. O ajuste será realizado em setembro de 2026.

A reunião entre a Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Kuwait, Cazaquistão, Argélia e Omã para revisar as condições e perspectivas do mercado global foi feita virtualmente neste domingo, 2. Segundo comunicado, a decisão segue o compromisso coletivo de apoiar a estabilidade do mercado de petróleo.

Ainda de acordo com o documento, a medida proporcionará uma oportunidade para os países participantes acelerarem sua compensação, reiterando o compromisso coletivo de alcançar plena conformidade com a Declaração de Cooperação, incluindo os ajustes voluntários adicionais de produção que serão monitorados pelo Comitê Conjunto de Monitoramento Ministerial (JMMC).

Os integrantes do grupo também confirmaram sua intenção de compensar totalmente qualquer volume superproduzido desde janeiro de 2024.

A próxima reunião da Opep+ está agendada para 6 de setembro de 2026, de acordo com a nota.

Confira aumento na produção que será conduzido por cada país:

Algéria: +6 mil bpd

Iraque: +26 mil bpd

Kuwait: +16 mil bpd

Arábia Saudita: +62 mil bpd

Casaquistão: +10 mil bpd

Omã: +5 mil bpd

Rússia: +62 mil bpd