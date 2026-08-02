A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,47%

Pontos: 177.999,00

Máxima de +0,88% : 178.719 pontos

Mínima de -0,08% : 177.014 pontos

Volume: R$ 17,99 bilhões

Variação em 2026: 10,47%

Variação no mês: 3,47%

Dow Jones: +0,53%

Pontos: 52.485,03

Nasdaq: +1%

Pontos: 25.373,85

Ibovespa Futuro: +0,62%

Pontos: 178.700

Máxima (pontos): 179.485

Mínima (pontos): 177.105

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 42,89

Variação: +0,35%

Petrobras PN

Preço: R$ 43,42

Variação: +1,35%

Bradesco PN

Preço: R$ 18,43

Variação: +0,22%

Ambev ON

Preço: R$ 15,99

Variação: +0,19%

Petrobras ON

Preço: R$ 49,04

Variação: +1,01%

Vale PNA

Preço: R$ 76,28

Variação: +0,25%

MBRF SA ON

Preço: R$ 17,64

Variação: -2,34%

Vale ON

Preço: R$ 76,28

Variação: +0,25%

Itausa PN

Preço: R$ 13,82

Variação: +0,14%

Global 40

Cotação: 617,432 centavos de dólar

Variação: -1,38%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,0694

Venda: R$ 5,0704

Variação: +0,18%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,20

Venda: R$ 5,30

Variação: -0,04%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,0767

Venda: R$ 5,0773

Variação: +0,07%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,1700

Venda: R$ 5,2660

Variação: -0,09%

- Dólar Futuro (setembro)

Cotação: R$ 5,1170

Variação: +0,30%

- Euro

Compra: US$ 1,1526 (às 18h00)

Venda: US$ 1,153 (às 18h00)

Variação: +0%

- Euro comercial

Compra: R$ 5,8450

Venda: R$ 5,8460

Variação: +0,17%

- Euro turismo

Compra: R$ 5,9600

Venda: R$ 6,0600

Variação: -0,48%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 13,96% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,15% ao ano.

- Over a 14,15%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.049,1 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -1,24%


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