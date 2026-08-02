A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,47%
Pontos: 177.999,00
Máxima de +0,88% : 178.719 pontos
Mínima de -0,08% : 177.014 pontos
Volume: R$ 17,99 bilhões
Variação em 2026: 10,47%
Variação no mês: 3,47%
Dow Jones: +0,53%
Pontos: 52.485,03
Nasdaq: +1%
Pontos: 25.373,85
Ibovespa Futuro: +0,62%
Pontos: 178.700
Máxima (pontos): 179.485
Mínima (pontos): 177.105
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 42,89
Variação: +0,35%
Petrobras PN
Preço: R$ 43,42
Variação: +1,35%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,43
Variação: +0,22%
Ambev ON
Preço: R$ 15,99
Variação: +0,19%
Petrobras ON
Preço: R$ 49,04
Variação: +1,01%
Vale PNA
Preço: R$ 76,28
Variação: +0,25%
MBRF SA ON
Preço: R$ 17,64
Variação: -2,34%
Vale ON
Preço: R$ 76,28
Variação: +0,25%
Itausa PN
Preço: R$ 13,82
Variação: +0,14%
Global 40
Cotação: 617,432 centavos de dólar
Variação: -1,38%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,0694
Venda: R$ 5,0704
Variação: +0,18%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,20
Venda: R$ 5,30
Variação: -0,04%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,0767
Venda: R$ 5,0773
Variação: +0,07%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,1700
Venda: R$ 5,2660
Variação: -0,09%
- Dólar Futuro (setembro)
Cotação: R$ 5,1170
Variação: +0,30%
- Euro
Compra: US$ 1,1526 (às 18h00)
Venda: US$ 1,153 (às 18h00)
Variação: +0%
- Euro comercial
Compra: R$ 5,8450
Venda: R$ 5,8460
Variação: +0,17%
- Euro turismo
Compra: R$ 5,9600
Venda: R$ 6,0600
Variação: -0,48%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 13,96% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,15% ao ano.
- Over a 14,15%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.049,1 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -1,24%