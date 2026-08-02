A confiança do consumidor na cidade de São Paulo recuou em julho, mas seguiu em patamar de otimismo, sustentada pelo mercado de trabalho, enquanto o consumo perde força diante de juros altos, inflação concentrada em itens essenciais e endividamento. As informações são da FecomercioSP, e foram obtidas antecipadamente pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) caiu 2% em julho ante junho, para 121,6 pontos. Na comparação com julho de 2025, subiu 11,6%.

Segundo a entidade, "o mercado de trabalho continua sustentando a renda e evitando uma deterioração mais intensa das expectativas, porém esse impulso já não se traduz na mesma intensidade em aumento do consumo".

Entre os subíndices, o Índice das Condições Econômicas Atuais (ICEA) teve o maior recuo: -3,1%, a 114 pontos (alta de 11% em 12 meses). O Índice de Expectativas do Consumidor (IEC) caiu 1,4% na margem, a 126,7 pontos, com alta anual de 12%.

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) recuou 0,4% em julho, para 112,3 pontos - a menor leitura desde novembro de 2025 -, apesar da alta de 6,3% em 12 meses. Para a FecomercioSP, "a sequência de recuos reforça que a confiança elevada não tem sido suficiente para estimular o consumo na mesma intensidade" e que as famílias "priorizam gastos essenciais e postergam decisões que envolvam mais comprometimento financeiro".

No ICF, o componente "momento para duráveis" subiu 2,5% no mês e 16,9% em um ano, mas ficou abaixo de 100 pontos, no patamar de insatisfação, com 81,6, indicando compras financiadas ainda contidas. O relatório cita como justificativa o endividamento dos lares na capital paulista e Selic de 14,25% ao ano, com crédito caro.

Para a FecomercioSP, o quadro ajuda a explicar um varejo com "crescimento moderado das vendas", com consumidores mais seletivos e focados em planejamento e pesquisa de preços.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast

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