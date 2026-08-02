O preço da gasolina subiu e o do gás de cozinha caiu na última semana de julho, na comparação com a semana anterior, enquanto o preço do diesel se manteve estável, segundo o Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O preço médio da gasolina ficou em R$ 6,56 o litro, alta de 0,15%; o do gás de cozinha caiu para R$ 114,04 o botijão de 13 quilos; e o diesel fechou a semana ao mesmo preço médio da semana anterior, a R$ 6,95 o litro.

No acumulado de julho, o preço médio da gasolina caiu 0,75% e o do gás de cozinha recuou 0,5%.

O diesel saiu de um preço médio de R$ 7,02 o litro na primeira semana de julho para R$ 6,95, queda de 0,9%.

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