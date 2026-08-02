O petróleo fechou em alta nesta sexta-feira, 31, registrando alta expressiva em julho, em meio à continuidade dos ataques entre Estados Unidos e Irã no Oriente Médio e à redução do fluxo marítimo no Estreito de Ormuz, sem perspectiva de acordo.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para setembro fechou em alta de 1,29% (US$ 1,08), a US$ 84,67 por barril.

O petróleo Brent para outubro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), encerrou em alta de 1,21% (US$ 1,05), a US$ 87,93 o barril.

Na semana, o WTI subiu 3,53% e o Brent para setembro avançou 2,29%. Já no mês de julho, o WTI avançou 21,8% e o Brent subiu 23,5%.

A commodity energética passou a subir na sessão após a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) afirmar que atingiu e interceptou dois navios-tanque que tentavam cruzar o Estreito de Ormuz e que outros quatro mudaram de rota e retornaram após ignorarem advertências das forças iranianas.

As forças iranianas também afirmaram terem alvejado, em um ataque de drones, os sistemas de comunicação via satélite e os depósitos de equipamentos das forças dos Estados Unidos na Base Aérea Ahmad Al-Jaber, no Kuwait, em resposta às recentes ofensivas americanas contra Teerã.

Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta que, em breve, o Irã não terá mais nenhuma capacidade militar e que está perdendo a confiança em um acordo com Teerã em meio a "mentiras" do país persa.

O petróleo também ganhou impulso após relatos de que o Consórcio do Oleoduto do Cáspio (CPC, na sigla em inglês) teria discutido uma interrupção por prazo indeterminado das operações de petróleo e de navios-tanque até que haja garantias de segurança de outros países.

Para o analista da TP ICAP Scott Shelton, a quantidade de petróleo no mercado global é muito pequena em relação ao que é necessário. "As taxas de utilização das refinarias estão baixas demais diante da falta de petróleo bruto."

O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou que o governo americano continuará adotando medidas para manter os preços do petróleo sob controle, se necessário, mas não entrou em detalhes.

Mercado aguarda ainda reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) no domingo, em meio a relatos de que o bloco planeja interromper os aumentos das cotas de produção de petróleo após uma última elevação prevista para setembro.

*Com informações da Dow Jones Newswires