O Banco da República da Colômbia, conhecido como Banrep, manteve a taxa básica de juros inalterada em 12% ao ano, de acordo com anúncio feito pelo presidente do BC colombiano, Leonardo Villar, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 31.

O conflito do Oriente Médio e o fenômeno El Niño podem afetar as perspectivas inflacionárias e o crescimento, disse Villar.

A decisão desta sexta-feira é a última antes da posse do presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espriella, que está prevista para ocorrer no dia 7 de agosto.