O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, afirmou nesta sexta-feira, 31, que faz sentido ter havido mais despesas no primeiro semestre do ano, por conta de regras eleitorais. "Faz sentido imaginar que num período, num ano eleitoral, digamos assim, uma mesma quantidade de despesas por ano, ela tenha uma composição ao longo do ano diferente. Então, em vez de elas serem mais uniformemente distribuídas, elas são mais concentradas no primeiro semestre. Acho que isso faz sentido", disse.

Segundo ele, seguindo essa lógica: se houve por conta disso um primeiro semestre pior fiscalmente de maneira atípica, poderia ser um indicativo de que o segundo semestre seria melhor que um ano comum.

"Tem outros fatores influenciando isso, mas, de fato, essa questão das regras eleitorais fazerem, tudo mais constante, que aquela distribuição das despesas ao longo do ano seja mais concentrada no primeiro semestre. Se isso for verdade, a gente tem um primeiro semestre, digamos assim, pior do que o habitual, e aí teríamos um segundo semestre melhor do que o habitual", completou Rocha.