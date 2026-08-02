A B3 informou que a negociação de todos os ativos foi retomada às 12h30 desta sexta-feira, 31, após atraso causado por uma intercorrência operacional em um de seus componentes tecnológicos do ambiente de pós-negociação. Os contratos de dólar padrão já haviam começado a ser negociados às 9h35, segundo a bolsa.

De acordo com a B3, a companhia decidiu no início da manhã postergar o início da negociação contínua em seus ambientes de negócios como medida preventiva e em alinhamento com participantes do mercado para preservar a integridade das informações, a segurança dos processos de pós-negociação e o adequado funcionamento da infraestrutura.

A bolsa afirmou ainda que mantém comunicação contínua com reguladores, clientes e participantes, acompanhando a evolução do cenário e adotando medidas para garantir uma retomada "segura e ordenada" das operações.