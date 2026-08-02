As bolsas europeias fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, 31, após uma sessão de volatilidade em que o impulso inicial das ações de tecnologia perdeu força ao longo do pregão. Investidores também repercutiram dados de inflação da zona do euro, em linha com o esperado, e acompanharam os desdobramentos no Oriente Médio.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,27%, a 10.868,05 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,07%, a 25.630,78 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,28%, a 8.509,64 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 0,13%, a 52.172,53 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 0,24%, a 19.805,90 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 perdeu 0,33%, a 9.116,04 pontos. As cotações são preliminares.

Além do conflito envolvendo o Irã, o mercado também acompanhou sinais de avanço nas negociações para um acordo envolvendo o Hamas, enquanto analistas da BMI avaliaram que o cenário no Oriente Médio continua sujeito a elevada volatilidade.

O economista-chefe do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Huw Pill, afirmou que os eventos geopolíticos atuais são "profundamente incertos" e que é difícil prever como eles evoluirão.

Entre os destaques corporativos, o setor europeu de semicondutores foi destaque, mesmo com a perda de intensidade dos ganhos registrada ao longo do pregão, refletindo o forte desempenho das empresas ligadas à IA após balanços positivos de gigantes norte-americanas. Infineon (+4,1%), ASM International (+2,3%) e STMicroelectronics (+0,2%) avançaram. O setor tech subiu 0,4%.

Em Paris, o Credit Agricole subiu 2,6% após divulgar resultados, enquanto o NatWest avançou 4,1% em Londres ao elevar sua projeção anual. Na ponta negativa, a Universal Music despencou 23,1% após balanço, e a Novo Nordisk caiu cerca de 7,4% em Copenhague depois que um medicamento experimental falhou em um estudo clínico de fase 3.

*Com informações da Dow Jones Newswires