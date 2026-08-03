O ministro da Fazenda, Dario Durigan, participa de reunião nesta segunda-feira, 3, às 10 horas, com presidentes de bancos e o presidente da Febraban, Isaac Sidney, no gabinete do ministro em São Paulo. Segundo a agenda, participam ainda do encontro: André Esteves, chairman representando o BTG Pactual; Gilson Finkelstain, CEO representando o Santander; Marcelo Noronha, CEO representando o Bradesco; Milton Maluhy Filho, CEO representando o Itaú Unibanco.
Às 11h30, Durigan recebe o CEO da BGC Liquidez, Ermínio Lucci, também no gabinete em São Paulo.