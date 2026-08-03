O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, destacou neste domingo, 2, que a indústria brasileira encolheu 1,6% de 2015 a 2022, mas cresceu 3,2% de 2023 a 2025, durante o governo Lula.

"Nesse período de 2015 a 2022, fecharam a Ford, a Mercedes, a Vibra, a Sony, a Troller e a Audi", enumerou Alckmin, que também assumiu o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços durante o governo. Além disso, o vice-presidente pontuou a melhora do Custo Brasil com a simplificação e redução da burocracia na indústria.

Alckmin também destacou a melhora de indicadores econômicos, sobretudo no curto prazo. Ele mencionou o nível baixo da taxa de desemprego, em 5,4% no trimestre móvel encerrado em junho, e também o resultado abaixo do esperado do IPCA-15 de julho, que registrou alta mensal de 0,06%.

"Um desemprego baixo, assim como uma inflação baixa, é difícil de se obter porque, em geral, quando a inflação está baixa o desemprego está alto; quando o desemprego está baixo, a inflação está alta. E conseguimos, presidente, as duas coisas no nosso País", frisou.

O vice-presidente também afirmou que adversários políticos tinham o intuito de criar mais um imposto na frente econômica, a CPMF. "Isso encareceria o empréstimo e o crédito. O que o presidente Lula fez foi uma reforma tributária que simplifica e traz eficiência econômica", disse.

Alckmin participa da Convenção Nacional do PT, na Expo Center Norte, em São Paulo. O evento oficializa a candidatura à reeleição da chapa de Lula e Alckmin para o Executivo.