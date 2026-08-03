O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos elaborado pela Universidade de Michigan subiu de 49,5 em junho para 55,4 em julho, segundo levantamento final divulgado pela instituição nesta sexta-feira, 31. O resultado ficou acima da previsão de analistas consultados pela FactSet e da leitura preliminar, de 54,4.

A pesquisa mostrou ainda que as expectativas de inflação em 12 meses caíram de 4,6% em junho para 4,2% em julho, em linha com a pesquisa preliminar.

Para o horizonte de cinco anos, a expectativa de inflação se manteve em 3,3% - também em linha com a pesquisa preliminar.