Os preços dos combustíveis voltaram a cair em quase todo o País em julho, consolidando o terceiro mês seguido de recuo para diesel e gasolina após o pico de abril, no início das tensões no Oriente Médio, informa o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), calculado com base em abastecimentos em 21 mil postos credenciados.

No comparativo mensal, o etanol liderou as quedas, com recuo de 2,30% e preço médio nacional de R$ 4,25.

O diesel comum e o diesel S-10 também recuaram e fecharam julho a R$ 6,83 (-2,15%) e R$ 7,10 (-1,66%), respectivamente.

A gasolina teve queda mais leve, de 0,59%, e foi vendida, em média, a R$ 6,76 por litro, segundo o IPTL.

A Edenred avalia que o impacto das tensões geopolíticas na cotação do petróleo "não é imediato" no Brasil e atribui o cenário favorável no mês ao aumento da oferta no mercado interno.

"Seguimos acompanhando de perto a dinâmica dos combustíveis e os impactos da retomada das tensões geopolíticas no Oriente Médio. Contudo, esse impacto não é imediato e leva tempo para chegar ao consumidor brasileiro. Por enquanto, o mês de julho consolidou um cenário favorável de queda, impulsionado no mercado interno pela oferta recorde da safra de cana-de-açúcar e pelo avanço da produção de etanol de milho, fatores que reforçam o alívio no bolso dos motoristas", disse em nota o diretor de Unidades de Negócio da Edenred Mobilidade, Vinicios Fernandes.

Regionalmente, o Norte manteve os maiores preços médios. O diesel comum fecha o mês com média de R$ 7,57; o diesel S-10, a R$ 7,56; a gasolina, a R$ 7,26; e o etanol, a R$ 5,29.

O Sul registrou os menores valores para diesel comum (R$ 6,24), diesel S-10 (R$ 6,57) e gasolina (R$ 6,49). O etanol foi mais vantajoso no Sudeste (R$ 4,12) e no Centro-Oeste (R$ 4,14).

Entre os Estados, Roraima teve as maiores médias em todos os combustíveis, enquanto São Paulo registrou o menor preço do etanol (R$ 3,93) e o Rio Grande do Sul, as menores médias do diesel S-10 (R$ 6,36) e da gasolina (R$ 6,33), segundo o IPTL.