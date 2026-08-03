A AgroGalaxy informou nesta sexta-feira, 31, que adiou a divulgação de suas demonstrações financeiras do quarto trimestre e do exercício de 2025, inicialmente prevista para esta sexta, para 31 de agosto de 2026. A companhia, que está em recuperação judicial, afirmou que a postergação também provocará alterações no calendário de divulgação de outros documentos obrigatórios e dos resultados trimestrais de 2026.

Segundo a empresa, o Formulário de Referência do exercício de 2025 também teve sua divulgação adiada, passando para 30 de setembro, quando será apresentado "de maneira consistente com as referidas demonstrações financeiras".

Além disso, as informações financeiras do primeiro trimestre de 2026 serão divulgadas em 30 de setembro, enquanto os resultados do segundo trimestre ficaram para 30 de outubro.

A companhia justificou o adiamento afirmando que, "em virtude das reestruturações internas", necessita de prazo adicional para assegurar "a qualidade, precisão e conformidade das informações financeiras a serem divulgadas, bem como o pleno atendimento aos requisitos técnicos aplicáveis".

No comunicado ao mercado, a AgroGalaxy afirmou ainda que manterá acionistas e investidores informados sobre "quaisquer desenvolvimentos relevantes relacionados ao tema".

O documento é assinado pelo diretor financeiro e de Relações com Investidores, Luiz Gabriel Piovezani Silva.