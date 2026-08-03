A Shell Brasil iniciou um novo ciclo de liderança com a chegada de João Santos Rosa à presidência da companhia. Além do comando da operação brasileira, o executivo também assumirá a função de vice-presidente executivo para o Brasil na linha global de upstream (exploração e produção de petróleo e gás natural). A mudança, em vigor desde o sábado, 1º de agosto, marca o encerramento da gestão de Cristiano Pinto da Costa, que deixa a empresa após quase 30 anos - quatro deles à frente da Shell no País.

João Santos Rosa tem mais de 20 anos no setor e trajetória internacional desde 2002, com passagens por Reino Unido, Austrália, Holanda e Estados Unidos, atuando em upstream, trading e novos negócios. Antes de liderar as operações brasileiras, foi presidente da Shell na Itália.

"Assumo essa posição com entusiasmo e senso de responsabilidade. O Brasil é um país-chave para a Shell e reúne oportunidades relevantes para o presente e para o futuro do nosso negócio", diz por meio de nota.

Segundo a empresa, a troca ocorre em um momento de expansão da companhia no País. A Shell Brasil é o maior produtor de petróleo do Grupo e o segundo maior operador do Brasil, com participação em mais de 20 navios-plataforma. Em 2025, a empresa registrou investimento recorde no País, com R$ 12,5 bilhões.

A companhia destaca que, sob a gestão de Cristiano Pinto da Costa, a produção cresceu cerca de 25% e ultrapassou 500 mil barris por dia em março de 2026.

A empresa também tomou a decisão final de investimento do projeto Orca, cujo primeiro óleo está previsto para 2029, e ampliou em mais de 130% a carteira de Exploração e Produção, que soma mais de 70 contratos.