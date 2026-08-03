O Ibovespa abriu com leve alta na manhã desta segunda-feira, 3, diante da perspectiva de retomada das negociações para o fim da guerra entre Estados Unidos e Irã, que derruba o petróleo e ajuda a atenuar preocupações inflacionárias de curto prazo. Além disso, a redução na projeção para a taxa de inflação de 2026 no boletim Focus do Banco Central e o recuo na estimativa para a Selic deste ano elevam ainda mais a expectativa pela decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), na quarta-feira. Os juros futuros recuam por aqui, estimulando alguns papéis mais sensíveis ao ciclo econômico. Em Nova York, as bolsas sobem, em semana de payroll (relatório de emprego) nos EUA.

A desvalorização forte do petróleo - de mais de 5% (Brent, a US$ 83) e acima de 6% (WTI, a US$ 79) - e de 2,81% do minério de ferro, em Dalian, na China, influencia de forma negativa as ações das duas maiores empresas do Índice Bovespa, Petrobras e Vale, respectivamente.

No Focus de hoje, a mediana para a taxa Selic no fim de 2026 caiu de 14% para 13,75%, depois de cinco semanas de estabilidade. Segundo Felipe Cima, especialista em renda variável da Manchester Investimentos, o foco do mercado ficará no comunicado do Copom, após a divulgação da decisão do colegiado. Conforme ele, será importante acompanhar as explicação do colegiado do BC principalmente sobre o horizonte relevante da política monetária, após o Banco Central ter considerado estender o olhar para o primeiro trimestre de 2028.

Quanto ao IPCA, a estimativa no boletim para a taxa do IPCA de 2026 caiu pela quinta semana seguida, desta vez de 5,12% para 5,03%. "O IPCA-15 em 12 meses, pouco abaixo do teto da meta de 4,5% 5,52%), divulgado na semana passada, sugere uma leitura um pouco mais favorável da inflação. A grande questão é em relação ao câmbio", diz Cima.

A Petrobras ainda ganha atenção na semana de divulgação do balanço trimestral, na quinta-feira. Itaú será amanhã e Bradesco, na quarta. No exterior, a SpaceX divulga o primeiro balanço desde a abertura de capital e o relatório de emprego norte-americano deve balizar apostas para a política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), na sexta-feira, nos EUA.

O noticiário corporativo brasileiro segue no foco. O Itaú Unibanco informou que a sua subsidiária Banco Itaú Colômbia concluiu a transferência, a valor contábil, de ativos, passivos e contratos relacionados à operação de varejo para pessoas físicas para o Banco de Bogotá.

Já no Santander foi aprovada a exoneração da economista Maria Elena Lanciego Perez do cargo de diretora vice-presidente executiva. Ainda, a Telefônica Brasil, dona da Vivo, informou que aprovou a incorporação da Fibrasil Infraestrutura e Fibra Ótica (Fibrasil), sua subsidiária integral.

Na sexta-feira, o Ibovespa fechou em alta de 0,47%, aos 177.999,00 pontos, encerrando julho com valorização de 3,47%, após quatro meses de queda.

Hoje, o Índice Bovespa abriu em alta de 0,01%, aos 178.008,70 pontos, e alcançou máxima aos 178.556,60 pontos (+0,31%). Às 11h06, cedia 0,68%, na mínima em 176.783,14 pontos. Entre as quedas, Vale cedia 2,81% e Petrobrás recuava entre 1,57% (PN) e 1,14% (ON). Cury liderava a corrente das altas, com 3,69%, em meio ao recuo dos juros futuros.

Contato: reginam.silva@estadao.com