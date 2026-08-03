A produção de petróleo e gás natural subiu 4,3% no Brasil em junho contra maio, para 5,842 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), conforme havia antecipado o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A região do pré-sal foi responsável por 82% da produção total, ou 4,788 milhões de boed, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A produção de petróleo ficou em 4,475 milhões de barris por dia (bpd), alta de 4% em relação ao mês anterior.

Já a produção de gás natural subiu 5,5%, para 217,3 milhões de metros cúbicos diários (m³/d).

Em junho, o aproveitamento de gás natural foi de 97%. Foram disponibilizados ao mercado 64,36 milhões de m³/d e a queima foi de 6,63 milhões de m³/d. Houve aumento de 12,9% na queima, em relação ao mês anterior, e de 10,1% na comparação com junho de 2025.

"O aumento da queima se deve, principalmente, ao comissionamento da plataforma P-79, no campo de Búzios", informou a ANP.

A Petrobras produziu em junho 3,437 milhões de boed, 3,2% na comparação com maio, sendo 2,618 milhões de bpd de petróleo e 130,2 milhões de m3/d de gás natural.